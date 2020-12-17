حسين الشحات يستعين بـ الخطيب للرد على شائعات رحيله عن الأهلي

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وعلق حسين الشحات على الصور التي ظهر بها مع بيبو قائلا: " مع الأسطورة".

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية.

وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام.

يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ