دوري القسم الثاني.. الزرقا يعبر القناة ويتصدر المجموعة مع سرس الليان

انتهت منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والتى شهدت فوز فريق الداخلية على النجوم بهدفين مقابل هدف. نتئج المباريات الترسانة - المريخ واصل الترسانة سلسلة نزيف النقاط التي لاحقت الفريق الموسم الحالي تحت قيادة علاء نوح، بتعادل صعب للغاية امام المريخ في المباراة التى اقيمت علي ملعب حسن الشاذلي "معقل الشواكيش". سقط فريق الترسانة في التعادل الثالث بالموسم الحالي بدأها امام السكة الحديد بنتيجة هدفين لكل منهما وأمام بتروجيت بتعادل سلبي وامام المريخ، بينما حقق فوز وحيد امام طنطا بنتيجة هدف دون رد . القناة - الزرقا حقق فريق الزرقا فوز مثيرا علي منافسه القناة بنتيجة هدف دون رد علي ملعب الثاني ليتصدر الفرق الدمياطي المجموعة برصيد 7 نقاط . ونجح فريق الزرقا في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الثانية امام سرس الليان بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل امام فريق النصر بنتيجة هدفيم لكل منهما ومازال هناك جولة مؤجله امام فريق طنطا . طنطا - بتروجيت واصل فريق رضا عبدالعال سلسلة الارقام السلبية بتعادل سلبي جديد امام فريق بتروجيت علي ملعب ابناء السيد البدوي . خسر فريق طنطا في الجولة الثانية امام فريق الترسانة بنتيجة هدف دون رد وتعادل امام سرس الليان ومازال هناك مباراة مؤجله امام فريق الزرقا. السكة الحديد - منتخب السويس حقق فريق منتخب السويس الفوز علي فريق السكة الحديد بنتيجة هدفين دون رد ولم يحقق فريق السكة الحديد الفوز منذ صعوده للقسم الثاني حيث تعادل في ثلاث مواجهات وخسر مباراة واحده بينما حقق منتخب السويس الفوز الاول له بالمجموعة بعد ثلاث تعادلات . النصر - سرس الليان واصل فريق سرس الليان مفاجأته الموسم الحالي وحقق الفوز علي منافسه النصر بنتيجة هدف دون رد ويتصدر سرس الليان المجموعة برصيد 7 نقاط . النجوم - الداخلية حقق فريق الداخلة الفوز علي النجوم بنتيجة هدفين دون رد وهو اول فوز للفريق بعد مرور اربعة جولات حيث تعادل في مباراتين وخسر لقاء . بورتو السويس - جمهورية شبين حقق فريق بورتو السويس الفوز علي منافسه جمهورية شبين بهدف دون رد .

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