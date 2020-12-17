فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي، بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين .
وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من أحمد عبدالرحيم "إيشو" وكريم عبدون وماجد هاني.
ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدرب عام وحسام أسامة مساعد، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير إداري للفريق، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبدالرسول علاج طبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك 2003 يهزم المقاولون العرب 3-0 في بطولة الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.