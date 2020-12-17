الزمالك 2003 يهزم المقاولون العرب 3-0 في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي، بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين .

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من أحمد عبدالرحيم "إيشو" وكريم عبدون وماجد هاني.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدرب عام وحسام أسامة مساعد، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير إداري للفريق، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبدالرسول علاج طبيعي.