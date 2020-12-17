وصول حافلة فريق الزمالك إلى الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز وقام اللاعبون بتفقد أرضية الملعب فور الوصول للاستاد.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق اللقاء بعد قليل على أن يجري بعدها اللاعبون عمليات الاحماء.

وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق بيراميدز إلى الاستاد استعدادا لخوض المباراة المرتقبة مساء اليوم.