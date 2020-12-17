انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربي بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز..

سجل محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد هجمات عديدة استمرت طوال أول ربع ساعة من المباراة كان الاستحواذ خلالها بنسبة 80% لصالح الإنتاج.

ولكن استطاع الإسماعيلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق عماد حمدي الذي تمكن من خطف الكرة بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء واسكانها الشباك ببراعة. وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد جملة نفذها فخر الدين بن يوسف مع مجدي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 42 من عمر المباراة. وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى: حارس المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: رضوان شريفي – دونجا – مروان الصحراوي – نادر رمضان خط الوسط الدفاع: عماد حمدى – عمر الوحش- أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف. بينما دخل الإنتاج الحربي بالتشكيل التالي:" حراسة المرمى: أحمد يحيى. وفى خط الدفاع كل من : علي فتحي – محمد الشبيني – محمد بازوكا – أحمد علي. وفى خط الوسط كل من : علاء سلامة – مصطفى الجمل – غنام محمد. وفى خط الهجوم كل من : مامادو نياس – باسم مرسي – محمد فييرا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يتقدم على الانتاج الحربي 2-1 في الشوط الأول ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.