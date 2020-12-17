عبدالناصر محمد: أعاني من نقص كبير في قائمة بهلاء.. ولا أستطيع ضم لاعبين مصريين

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": أسعى هذا الموسم لتقديم نتائج أفضل من الموسم الماضي، رغم صعوبة الوضع بسبب النقص الكبير في قائمة الفريق".
وتابع عبدالناصر محمد: "سبب النقص الكبير في القائمة هو مبالغة اللاعبين في طلباتهم المادية، كما أن معظم اللاعبين بالدوري العماني موظفون، لذلك يبحثون عن نادٍ قريب من عملهم".
وواصل: "لا أستطيع ضم أي لاعبين مصريين في الوقت الحالي، لأن قائمة المحترفين بالفريق مكتملة حاليا".
واختتم فريق بهلاء العماني تدريباته اليومية، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى، وذلك لمواجهة فريق الرستاق في أولى الجولات بالدوري العماني الجديد الذى ستنطلق غدًا.
ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة إنجازاته في الدوري العماني في الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير في الموسم الماضي بالحصول على المركز السادس لأول مرة في تاريخ الفريق.
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