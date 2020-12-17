أبرزهم أرتيتا.. مقصلة الإقالة تهدد 3 مدربين بـ الدوري الإنجليزي

شهدت الجولة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، الإقالة الأولى هذا الموسم، للمدرب سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش.

ورغم تعادل وست بروميتش مع مانشستر سيتي 1 - 1، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الإنجليزي، إلا أن إدارة وست بروميتش قررت إقالة سلافن بيليتش، بسبب سوء النتائج.

ويحتل وست بروميتش المركز الـ 19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.

وعين وست بروميتش سام ألارديس مديرا فنيا للفريق خلفا لـ بيليتش.

وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة إقالات جديدة لبعض المدربين، بسبب سوء النتائج.

ويستعرض " دوت الخليج" المدربين الذين يواجهون شبح الإقالة في مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- ميكيل أرتيتا:

رغم قيادة أرتيتا آرسنال للتأهل إلى دور الـ 32 في الدوري الأوروبي كمتصدر لمجموعته بالدوري الأوروبي، إلا أن المدرب الإسباني يواجه شبح الإقالة في بسبب سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولعب أرسنال 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خسر في 7 مباريات وفاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين.

وخرج آرسنال من المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي، بعدما تراجع إلى المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.

2- سولشاير:

بات أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مهددا بالإقالة من قيادة الشياطين الحمر في أي وقت، بسبب وداع الفريق مؤخرا لمسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

عدم تحسن نتائج مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي خلال المباريات المقبلة، قد يدفع الإدارة لإقالة سولشاير، خاصة في ظل حالة الغضب الجماهيري من مستوى الفريق تحت قيادة المدرب النرويجي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 نقطة.

ويعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الأقرب لخلافة سولشاير حال تمت إقالة المدرب النرويجي، حسبما أشارت تقارير صحفية.

كريس وايلدر:

يواجه كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد شبح الإقالة خلال الأيام المقبلة بسبب النتائج الكارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض شيفيلد يونايتد 12 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، خسر منهم 11 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطة وحيدة.