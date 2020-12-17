قال الوزير خلال اللقاء مع الطفل إن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم، مثنيا علي قدرته في التحدي وعدم الاستسلام للظروف وممارسة هوايته.
وقد قرر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح عضوية لإبراهيم في مركز شباب بلبيس، مع العمل علي تأسيس فريق نادٍ لذوي القدرات الخاصة في مركز الشباب.
اضاف انه تم التواصل مع وزيرة التضامن من اجل مساعدة الطفل وتوفير امكانية تركيب اطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كل اللازم للاحتياجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يهدي طفل معاق عضوية مركز شباب ويؤسس فريقًا من ذوي الهمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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