وزير الرياضة يهدي طفل معاق عضوية مركز شباب ويؤسس فريقًا من ذوي الهمم

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالطفل ابراهيم محمود محيسب صاحب المهارات الفريدة في كرة القدم.

قال الوزير خلال اللقاء مع الطفل إن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم، مثنيا علي قدرته في التحدي وعدم الاستسلام للظروف وممارسة هوايته.

وقد قرر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح عضوية لإبراهيم في مركز شباب بلبيس، مع العمل علي تأسيس فريق نادٍ لذوي القدرات الخاصة في مركز الشباب.

اضاف انه تم التواصل مع وزيرة التضامن من اجل مساعدة الطفل وتوفير امكانية تركيب اطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كل اللازم للاحتياجات.