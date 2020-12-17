رسميًا.. تغيير جديد في التبديلات والبدلاء بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إجراء تعديل في عدد البدلاء على المقاعد بمباريات الدوري الإنجليزي بداية

ووافقت الرابطة على زيادة تبديل واحد تكون في حالة إصابة أحد اللاعبين في الرأس مثل الارتجاج أو ما شابه، عندها يمكن للفريق بتبديل إضافي، أو 2 بحد أقصى.

كما شهدت الجولة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، الإقالة الأولى هذا الموسم، للمدرب سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش. ورغم تعادل وست بروميتش مع مانشستر سيتي 1 - 1،الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الت 13 بالدوري الإنجليزي، إلا أن إدارة وست بروميتش قررت إقالة سلافن بيليتش، بسبب سوء النتائج. ويحتل وست بروميتش المركز الـ 19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط. وعين وست بروميتش سام ألارديس مديرا فنيا للفريق خلفا لـ بيليتش. وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة إقالات جديدة لبعض المدربين، بسبب سوء النتائج.

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