نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل خناقة مورينيو مع كلوب في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هجومًا عنيفًا، على الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، وذلك بعد خسارته خسارته صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مورينيو لشبكة أمازون برايم، أنه إذا تصرف كما يفعل الألماني، في إشارة إلى شكواه على خط التماس، فإنهم سيرمون به "في لحظتها".

وأضاف المدرب البرتغالي الذي دخل في مشادة مع كلوب عندما انتهت المباراة، "إنهم يعاملونني بشكل مختلف وهذا أمر محزن".

وقال مورينيو بعد انتهاء المباراة بفوز ليفربول 2-1، "أخبرته أن الفريق الأفضل خسر، لكنه قال لا. حسناً، هذا هو رأيه".

ورد كلوب "أخبرني أن الفريق الأفضل خسر، لقد اعتقدت أنه كان يمزح".

وأضاف "لم نجر نقاشاً محتدماً، قال ذلك لي ببساطة، اعتقدت أنه كان يمزح، لكن يبدو أنه لم يكن كذلك".

لكن مورينيو لم يتوقف عند هذا الحد، وأكد أن ليفربول لا يبدو كفريق كان بطل إنجلترا وبطل أوروبا وبطل العالم.

وأشار إلى أن حصول فريقه على نقطة ما كانت ستكون "نتيجة عادلة"، لكنه أكد أنهم لعبوا للفوز بالمباراة وأنهم صنعوا فرصاً أفضل.

وبهذا الفوز فض ليفربول حامل اللقب الشراكة بين الفريقين، ويفنرد بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما تكبد "السبيرز" خسارته الثانية هذا الموسم والأولى منذ 11 جولة، عندما سقط بهدف على يد إيفرتون في سبتمبر(أيلول) الماضي.

وظل رصيد كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو عند 25 نقطة في المركز الثاني.