نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خبرا سارا وسعيدا بشأن إصابة نجم الفريق وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة أسامه مصطفى، أن محمود متولي مدافع الفريق سيكون جاهزا بصورة كاملة للعودة إلى التدريبات الجماعية، بداية مارس المقبل.

وكان متولي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته بالدور الثاني للدوري الممتاز الموسم الماضي، وخضع لجراحة عاجلة، ويخوض برنامج تأهيلي في الوقت الحالي.

ويستعد النادي الأهلي، لاستضافة نظيره غزل المحلة، مساء غدٍ الجمعة على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد الماضي.