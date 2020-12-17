عصام عبدالفتاح: محاولات لإجراء مسحة كورونا جديدة لمنتخب الشباب

كشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير عن زون شمال إفريقيا في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تفاصيل جديدة بشأن مصير منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى مباراة الغد الجمعة أمام تونس بعد ظهور إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف شباب الفراعنة.

وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": تجرى محاولات مكثفة من أجل إجراء مسحة جديدة للاعبي منتخب الشباب مساء اليوم من أجل الوقوف على مدى أعداد الإصابات النهائية بفيروس كورونا.

أضاف: نأمل أن تتحول عينة لاعبى منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية بعدما ضرب فيروس كورونا 16 لاعبا وأدى إلى إعتبار الكاف شباب الفراعنة منسحبا أمام ليبيا نظرا لتمسكه باللوائح وضرورة تواجد 15 لاعبا غير مصابين فى قائمة منتخب الشباب.

كان وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب أكد ظهور حالتين إصابة جديدة فى صفوف منتخب الشباب بفيروس كورونا وفقا لــ المسحة التى خضع لها لاعبو شباب الفراعنة.

وجاء ثنائى منتخب الشباب اللذين تعرضا للإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي: محمود صابر وأحمد نبيل كوك.

ويواجه منتخب الشباب عقوبة اعتباره منسحبا في مباراة تونس المقرر إقامتها غدا الجمعة فى إطار الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا فى ظل إيجابية 14 حالة فى منتخب الشباب إلى جانب حالتين جدد اليوم الخميس، ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فإنه يستلزم تواجد 15 لاعبا فى الملعب بلقاء تونس.

كان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود المعد البدني للمنتخب، واللاعبين مصطفى سعد وأحمد حسام، وصلوا إلى تونس، لدعم منتخب الشباب الذي يشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.