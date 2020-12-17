خالد عيد يتسلح بـ 22 لاعبا لمواجهة الأهلي غدا

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالي :
محمد البشبيشي ، عمر شعبان ، هاني عادل ، معتز محب ، محمد سامي ، محمد فتح الله ، احمد عيد ، فتحي مبروك ، جمال العقده ، احمد الندري، أحمد عادل ، خالد لطفي ، يحيي حامد ، أحمد سحن ، عبده يحيي ، محمود صلاح ، خالد كساب ، إسلام فؤاد ، خالد رسلان ، هشام بلحه ، محمد حمدان ، احمد الشيخ
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