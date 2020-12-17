مصطفى محمد على أعتاب الانتقال إلى الدوري البرتغالي

وأوضحت الصحيفة أن تحرك براجا نحو مصطفى محمد في يناير، "لأنه البديل المناسب لتعويض رحيل المهاجم باولينيو الذي سيرحل العام المقبل".

وأوضحت صحيفة "ojogo" البرتغالية اهتمام نادي سبورتنج براجا البرتغالي بالتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك، وأنه ضمن المستهدفين من براجا خلال شهر يناير المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق.

أكدت تقارير صحفية برتغالية، اقتراب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من الانتقال إلى الدوري البرتغالي من بوابة سبورتينج براجا البرتغالي.

وكان مصطفى محمد هو مفتاح الفوز للزمالك أيضا في لقاء الفريقين بالدور الثاني الذي أنهاه الفريق أيضا بنفس النتيجة بهدفين دون رد حيث تقدم المهاجم الشاب وأضاف كاسونجو الهدف الثاني ليخرس البلدوزر الصغير كافة الألسنة التي حاولت إيقاف موهبته “محليا” على الأقل.



مصطفى محمد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز مسجلا 11 هدفا وبدأ مشوار أهدافه هذا الموسم في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب مسجلا الهدف الثاني للزمالك الذي فاز بالمباراة بهدفين دون رد ويسعى لوضع بصمة جديدة له في مباراة بيراميدز مساء الخميس بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.