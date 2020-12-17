أكدت تقارير صحفية برتغالية، اقتراب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من الانتقال إلى الدوري البرتغالي من بوابة سبورتينج براجا البرتغالي.
وأوضحت صحيفة "ojogo" البرتغالية اهتمام نادي سبورتنج براجا البرتغالي بالتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك، وأنه ضمن المستهدفين من براجا خلال شهر يناير المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن تحرك براجا نحو مصطفى محمد في يناير، "لأنه البديل المناسب لتعويض رحيل المهاجم باولينيو الذي سيرحل العام المقبل".
وكان مصطفى محمد هو مفتاح الفوز للزمالك أيضا في لقاء الفريقين بالدور الثاني الذي أنهاه الفريق أيضا بنفس النتيجة بهدفين دون رد حيث تقدم المهاجم الشاب وأضاف كاسونجو الهدف الثاني ليخرس البلدوزر الصغير كافة الألسنة التي حاولت إيقاف موهبته “محليا” على الأقل.
مصطفى محمد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز مسجلا 11 هدفا وبدأ مشوار أهدافه هذا الموسم في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب مسجلا الهدف الثاني للزمالك الذي فاز بالمباراة بهدفين دون رد ويسعى لوضع بصمة جديدة له في مباراة بيراميدز مساء الخميس بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غد الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد على أعتاب الانتقال إلى الدوري البرتغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.