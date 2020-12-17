الإطاحة بـ لجنة عمرو الجنايني.. تعليق مستفز من عضو مجلس الزمالك الموقوف

يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.

وعلم دوت الخليج أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلتها في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .

وجاء قرار مجلس الوزراء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .

وكان مجلس ادارة الاتحاد المنتخب برئاسة هانى أبوريدة قرر الاستقالة عقب إخفاق منتخب مصر في بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 التى أقيمت بالقاهرة بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف في دور الستة عشر.