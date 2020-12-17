ملخص مباراة الاسماعيلي والانتاج الحربي و6 أهداف رائعة ..فيديو

انتهت أحداث المباراة بين الاسماعيلى والانتاج الحربي بالتعادل اللإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز..

سجل محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد هجمات عديدة استمرت طوال أول ربع ساعة من المباراة كان الاستحواذ خلالها بنسبة 80% لصالح الإنتاج.

ولكن استطاع الإسماعيلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق عماد حمدي الذي تمكن من خطف الكرة بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء واسكانها الشباك ببراعة.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد جملة نفذها فخر الدين بن يوسف مع مجدي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وأحرز محمد عبد المجيد هدف التعادل لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ومع ضربة البداية يعود الاسماعيلي الى التقدم في هجمة سريعة وصلت لمحمد الشامي على خط منطقة الجزاء ومررها باحترافية لمحمد صادق الذي أسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة 81.

سجل باسم مرسي الهدف الثالث للانتاج الحربي ليتعادل لفريقه، في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من داخل منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 3-3.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطتيّ المباراة، وأصبح الاسماعيلي في المركز السابع بنقطتين، والانتاج الحربي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة