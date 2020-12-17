الدوري المصري.. 20 لاعبا في معسكر سموحة لمواجهة الإتحاد السكندري

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمود البدرى، محمد أبو الحمد، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، علي غزال، محمد كناريا، شريف رضا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، محمد نادي، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت، محمد محسن ليله. اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها على ملعب استاد الإسكندرية فى الخامسة من مساء غد في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز 2020/2021.

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