المحمدي أساسيًا وتريزيجيه خارج قائمة أستون فيلا لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب دين سميث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا تشكيل فريقه الرسمي لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا يواجه بيرنلي على ملعب "فيلا بارك"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج.

وشهد التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا تواجد قائد منتخب مصر أحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن، بينما لم يتواجد محمود حسن تريزيجيه في قائمة المباراة بسبب الإصابة.

تشكيل أستون فيلا اليوم:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: تارجت، مينجز، هويسا، احمد المحمدي.

الوسط: ماكجين، جريليش، ناكامبا.

الهجوم: أنور الغازي، ويتكينز، تراوري.

مقاعد البدلاء

ستير، تايلور، جولبرت، إنجلز، هاوس، رامسي، دايفز، هوريهاني.