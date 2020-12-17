جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - أحمد أبو الفتوح خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد - أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني و محمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما ومحمد أوناجم وعمر السعيد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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