نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يبدأ استعداداته لمواجهة كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحول تركيز ليفربول إلى مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد احتلال الصدارة عقب الفوز المثير على توتنهام بالأمس.

وبدأ الريدز الاستعداد لمواجهة بالاس في مركز تدريبات أكسا، اليوم الخميس حيث عاد الفريق إلى العمل بعد تقدمه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.