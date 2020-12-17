THE BEST | مانويل نوير أفضل حارس في العالم لعام 2020

حصد ماويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل حارس في العالم وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم 2020 " ذا بيست" الذي يستضيفه مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

يقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020. يذكر أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة هو الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب في العالم. وجاء المنافسون على جوائز ذا بيست: أفضل لاعب: ليفاندوفسكي " بايرن ميونخ - ميسي " برشلونة" - كريستيانو رونالدو " يوفنتوس". أفضل مدرب: مارسيلو بيلسيا" ليدز يونايتد" - يورجن كلوب " ليفربول" - هانز فيليك " بايرن ميونخ". أفضل حارس مرمى: مانويل نوير " بايرن ميونخ " - أليسون بيكر " ليفربول" - أوبلاك " أتلتيكو مدريد". أفضل هدف " بوشكاش": لويس سواريز " أتلتيكو مدريد"- سون " توتنهام" - جورجيان دالا " فيلامينجو". أفضل لاعبة: لوسي برونز - بيريل هاريدر - ويندي رينارد ". أفضل حارسة مرمى: سارة بوحدي - أليسيا نيهير - كريستين إنيدلير. أفضل مدربة: إيما هايس - جا لوك فيسير - ساريا ويجمان.

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