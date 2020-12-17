تفاصيل استبعاد الرياضة الروسية من المشاركات الدولية عامين

تلقي القائمون على الرياضة الروسية صدمة كبيرة بعد إيقاف النشاط الرياضي لمدة عامين. وحسب ما أعلنته المحكمة التحكيم الرياضي "كاس" مساء اليوم بحرمان روسيا أيضا من التقدم لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى لمدة عامين. وسيظل مسموحا للرياضيين والفرق الروسية بالمنافسة في أولمبياد طوكيو العام المقبل، والألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين، إضافة إلى بطولات العالم بما في ذلك مونديال 2022 وذلك في حال عدم التورط في ملف المنشطات أو التستر على الاختبارات الإيجابية. وجاء من ضمن القرارات منع روسيا من تقديم أي ملفات رسمية من أجل الترشح لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى لمدة عامين، بسبب اكتشاف وجود بعض التحاليل الإيجابية والتي تم التستر عليها خلال الفترة الماضية.

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