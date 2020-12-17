شباب الأهلي يفوز على الزمالك 80-51 بدوري مرتبط السلة

فاز فريق مرتبط كرة السلة ناشئين تحت 16 سنة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 80-51 ضمن منافسات ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 22-15، وفي الفترة الثانية واصل الأهلي تقدمه 45 - 24 وواصل الأهلي تفوقه في الفترة الثالثة التي انتهت بـ 65 - 33 ليحسم شباب الأهلي المباراة بنتيجة 80 - 51.
وتقام في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، مواجهة فريق كرة السلة رجال الأهلي مع الزمالك ضمن منافسات دوري المرتبط.
جدير بالذكر أن مباراة رجال سلة الأهلي والزمالك تذاع على قناة الأهلي وأون تايم سبورتس.
وشهدت الجولة ذاتها أمس الأربعاء، فوز الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 69 - 59، وسبورتنج على مصر للتأمين 62 - 44، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 86 - 73.
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