ريكاردو: نعمل على تطوير أداء لاعبي الإسماعيلي

أبدى ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رضاه عن أداء فريقه أمام الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.
وأشار ريكاردو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، إلى أن الإسماعيلي تحسن عن المباراة الماضية من حيث الأداء الخططي.
وتابع مدرب الإسماعيلي: "نلاعب فريق محترم وأدائنا يتحسن عن المباراة الماضية وكذلك من ناحية التحضير من الخلف تحسنا، وسنعمل على تحسين أخطائنا في المباريات المقبلة والجمهور نعلم أنه حزين على النتيجة ولكن نتطور في كل مباراة".
وأتم ريكاردو تصريحاته بالإشارة إلى أنهم سينسون مباراتهم اليوم أمام الإنتاج الحربي ويفكرون في مباراتهم المقبلة أمام الجونة.
وانتهت أحداث المباراة بين الإسماعيلى والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
سجل محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد هجمات عديدة استمرت طوال أول ربع ساعة من المباراة كان الاستحواذ خلالها بنسبة 80% لصالح الإنتاج.
ولكن استطاع الإسماعيلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق عماد حمدي الذي تمكن من خطف الكرة بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك ببراعة.
وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد جملة نفذها فخر الدين بن يوسف مع مجدي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
وأحرز محمد عبد المجيد هدف التعادل لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ومع ضربة البداية يعود الاسماعيلي الى التقدم في هجمة سريعة وصلت لمحمد الشامي على خط منطقة الجزاء ومررها باحترافية لمحمد صادق الذي أسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة 81.
وسجل باسم مرسي الهدف الثالث للانتاج الحربي ليتعادل لفريقه، في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من داخل منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 3-3.
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطتيّ المباراة، وأصبح الاسماعيلي في المركز السابع بنقطتين، والانتاج الحربي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.
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