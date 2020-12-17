ريكاردو: نعمل على تطوير أداء لاعبي الإسماعيلي

أبدى ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رضاه عن أداء فريقه أمام الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.

وأشار ريكاردو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، إلى أن الإسماعيلي تحسن عن المباراة الماضية من حيث الأداء الخططي.

وتابع مدرب الإسماعيلي: "نلاعب فريق محترم وأدائنا يتحسن عن المباراة الماضية وكذلك من ناحية التحضير من الخلف تحسنا، وسنعمل على تحسين أخطائنا في المباريات المقبلة والجمهور نعلم أنه حزين على النتيجة ولكن نتطور في كل مباراة".

وأتم ريكاردو تصريحاته بالإشارة إلى أنهم سينسون مباراتهم اليوم أمام الإنتاج الحربي ويفكرون في مباراتهم المقبلة أمام الجونة.