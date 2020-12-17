مباراة الزمالك وبيراميدز.. تعادل سلبي وهدف ملغي وإنذار فى 20 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك وبيراميدز وشهدت الـ 20 دقيقة إشهار الحكم محمد عادل بطاقة صفراء وإلغاء هدف لصالح إيريك تراورى فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي.

بدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة.

ومرر عبدالله السعيد كرة طولية إلى إيريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم احتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا أحرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة.

أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة العاشرة نجح فى إعادتها إيريك تراورى الى حارس مرمى فريق بيراميدز وأشهر محمد عادل فى الدقيقة 11 البطاقة الصفراء ضد لاعب بيراميدز محمود حمادة بعد عرقلته طارق حامد.

وفشل جون أنطوى فى الدقيقة 13 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة العرضية داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ضربة مرمى وكاد أشرف بنشرقي يهدد دفاعات بيراميدز بعدما توغل من الجبهة اليمنى ومرر الكرة عرضية ينجح فى إمساكها حارس مرمى المنافس.

واضطر الدولى محمد عادل حكم اللقاء إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط الغاني جون أنطوى فى الدقيقة 17 على الأرض من أجل الخضوع إلى العلاج.