مختار مختار: راضٍ عن نتيجة مباراة الإسماعيلي في ظل ظروفنا

وصرّح مختار عبر أون تايم سبورتس: "راضٍ عن النتيجة في ظل الظروف التي نمر بها، الانتاج نادٍ متوسط الحال ونعمل في حدود الإمكانيات المتاحة".

وتابع: "رحل عنا 4 لاعبين يشاركون بشكل أساسي مع فرقهم، وهذا يؤثر سلبيا على أي فريق".

وواصل: "أي نادٍ يرحل عنه لاعبون، يحتاج إلى صفقات في المقابل، وبالتالي بالتأكيد نحتاج إلى تدعيمات أكثر من ذلك، لكننا نحاول المناطحة مع الآخرين".

وأكمل: "الفريق الذي فاز علينا في أول مباراة (سيراميكا كليوباترا) صاعد من الدرجة الثانية، لكن هل لاعبوه لاعبو درجة ثانية؟".

وأوضح: "عامر عامر كان معي حتى يوم الأربعاء قبل المباراة، قمت بتأهيله وأشركته في كل المباريات الودية، وفي النهاية رحل ولعب أمامنا وفاز علينا".

وشدد: "مباراة كليوباترا كانت استثناء، لا يمكن أن يكون الفريق بأكمله بعيدا عن حالته، ولذا مباراة اليوم طمأنتني، الإسماعيلي قام بصفقات مميزة ويمتلك لاعبين هائلين أحسدهم عليهم".