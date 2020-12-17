الزمالك ضد بيراميدز .. إلغاء هدف لـ إيريك تراوري بداعي التسلل

ألغى محمد عادل حكم لقاء فريق الزمالك وبيراميدز هدفا أحرزه إيريك تراورى بداعى التسلل فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي.

بدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة.

ومرر عبدالله السعيد كرة طولية الى ايريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم إحتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا احرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة.

ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو بتشكيل جاء على النحو التالي:

فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل وبخط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وأحمد أبو الفتوح وفى خط الوسط : طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو والمغربي حميد أحداد والمغربي أشرف بن شرقي وفى خط الهجوم : مصطفى محمد.

واستعان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز بتشكيلة ضمت كل من :

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي وبخط الدفاع: طارق طه وأحمد فتحي وأحمد سامي وعلي جبر وفى خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعمر جابر وفى خط الهجوم: جون أنطوي.