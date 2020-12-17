ألغى محمد عادل حكم لقاء فريق الزمالك وبيراميدز هدفا أحرزه إيريك تراورى بداعى التسلل فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي.
بدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة.
ومرر عبدالله السعيد كرة طولية الى ايريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم إحتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا احرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة.
ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو بتشكيل جاء على النحو التالي:
فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل وبخط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وأحمد أبو الفتوح وفى خط الوسط : طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو والمغربي حميد أحداد والمغربي أشرف بن شرقي وفى خط الهجوم : مصطفى محمد.
واستعان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز بتشكيلة ضمت كل من :
فى حراسة المرمى: شريف إكرامي وبخط الدفاع: طارق طه وأحمد فتحي وأحمد سامي وعلي جبر وفى خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعمر جابر وفى خط الهجوم: جون أنطوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك ضد بيراميدز .. إلغاء هدف لـ إيريك تراوري بداعي التسلل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.