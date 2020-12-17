وليد صلاح الدين: الأهلي تلقى عرضا أوروبيا ضخما لـ بيع علي معلول

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق عن تلقي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عرضًا أوروبيًا خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.
وأضاف وليد صلاح خلال تواجده عبر قناة "أون تايم": "أنا قريب من لاعبي الأهلي ومن علي معلول بشكل خاص، وأعلم أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أوروبا بأموال كبيرة جدًا".
تابع: "لكن هو حسب حساباته الشخصية ووجد نفسه يشعر بالراحة (ومدلع) وينضم لمنتخب تونس، ولذلك لم ينظر للأموال".
توج علي معلول مع الأهلي في هذا الموسم بالثلاثية، بعد حصد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.
أعلن الجهاز الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تقام غدًا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام.
وتشهد القائمة ظهور أول للمدافع أحمد رمضان "بيكهام" العائد للفريق قادمًا من وادي دجلة، كما يعود أيضًا أحمد ياسر ريان بعد تعافي الثنائي من فيروس كورونا.
ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى استمرار غياب ناصر ماهر، ومروان محسن بداعي الإصابة، كما يستمر غياب وليد سليمان الذي تعافي من الإصابة بفيروس كورونا.
وأتت القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمود كهربا.
خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
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