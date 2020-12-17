وليد صلاح الدين: الأهلي تلقى عرضا أوروبيا ضخما لـ بيع علي معلول

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق عن تلقي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عرضًا أوروبيًا خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف وليد صلاح خلال تواجده عبر قناة "أون تايم": "أنا قريب من لاعبي الأهلي ومن علي معلول بشكل خاص، وأعلم أنه تلقى عرضًا ضخمًا من أوروبا بأموال كبيرة جدًا".

تابع: "لكن هو حسب حساباته الشخصية ووجد نفسه يشعر بالراحة (ومدلع) وينضم لمنتخب تونس، ولذلك لم ينظر للأموال".

توج علي معلول مع الأهلي في هذا الموسم بالثلاثية، بعد حصد الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.