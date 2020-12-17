نوير يحصد جائزة أفضل حارس في العالم 2020

أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي الألماني مانوير نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بايرن ميونخ على جائزة أفضل حارس وذلك خلال الحفل الذي يقام اليوم الخميس في مدينة زيورخ السويسرية.

محمد يوسف

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