الرياضة

نوير يحصد جائزة أفضل حارس في العالم 2020

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي الألماني مانوير نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بايرن ميونخ على جائزة أفضل حارس وذلك خلال الحفل الذي يقام اليوم الخميس في مدينة زيورخ السويسرية.

وتنافس نوير على تلك الجائزة مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق نادي ليفربول.

وقدم نوير موسم رائع مع فريقه ساهم خلاله في الفوز بخمسة ألقاب خلال العام الجاري وهم الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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