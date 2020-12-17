كشف مراسل قناة أون سبورت عن وجود عرض رسمي لـ مصطفى محمد من فريق جالطة سراي التركي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

ويسعى مصطفى محمد للخروج للاحتراف خلال الفترة المقبلة لبدء مشواره في أوروبا . وحاولت لجنة الكرة التى تضم أشرف قاسم وأيمن يونس وعبد الحليم علي نجوم الفريق السابقين لمحاولة رجوع اللاعب عن الموافقة على العرض المقدم بحجة أن الدوري التركي لا يختلف كثيرا عن الدورى المصري . وستعرض إدارة نادي الزمالك على مصطفى محمد زيادة عقده للرجوع في قراره حول الخروج للاحتراف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل العرض الرسمي من الدوري التركي لـ مصطفى محمد نجم الزمالك .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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