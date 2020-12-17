إصابة عبدالرحمن مجدي بعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي

ونشر عبدالرحمن مجدي صورة قدمه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب : الحمد لله والشكر لله مزق في الامامية.

وانتهت أحداث المباراة بين الإسماعيلى والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد هجمات عديدة استمرت طوال أول ربع ساعة من المباراة كان الاستحواذ خلالها بنسبة 80% لصالح الإنتاج.

ولكن استطاع الإسماعيلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق عماد حمدي الذي تمكن من خطف الكرة بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك ببراعة.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعد جملة نفذها فخر الدين بن يوسف مع مجدي الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وأحرز محمد عبد المجيد هدف التعادل لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ومع ضربة البداية يعود الإسماعيلي إلى التقدم في هجمة سريعة وصلت لمحمد الشامي على خط منطقة الجزاء ومررها باحترافية لمحمد صادق الذي أسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة 81.

سجل باسم مرسي الهدف الثالث للإنتاج الحربي ليتعادل لفريقه، في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة من داخل منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 3-3.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطتي المباراة، وأصبح الإسماعيلي في المركز السابع بنقطتين، والإنتاج الحربي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى:

حارس المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: رضوان شريفي – دونجا – مروان الصحراوي – نادر رمضان

خط الوسط الدفاع: عماد حمدى – عمر الوحش- أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بينما دخل الإنتاج الحربي بالتشكيل التالي:"

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

وفى خط الدفاع كل من : علي فتحي – محمد الشبيني – محمد بازوكا – أحمد علي.

وفى خط الوسط كل من : علاء سلامة – مصطفى الجمل – غنام محمد.

وفى خط الهجوم كل من : مامادو نياس – باسم مرسي – محمد فييرا