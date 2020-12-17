كدمة في الظهر لـ محمود صقر لاعب سيراميكا كليوباترا في ودية وادي دجلة

تعرض محمود صقر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وشهد منتصف الشوط الأول، اصطدام قوي لـ محمود صقر في القائم الأيسر لزميله الحارس محمود شكري، وسقط على الأرض متأثرا بإصابته في الظهر، ولم يستطع إكمال المباراة ليخرج من الملعب على كرسي، وذهب على الفور إلى أقرب مستشفى ليجري الأشعة اللازمة.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن الأشعة أثبتت تعرض اللاعب لكدمة قوية في الظهر، ويستلزم راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، ثم يخضع بعدها لفحص جديد.

وفاز سيراميكا كليوباترا على وادي دجلة بهدفين وديا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز، يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر على استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.