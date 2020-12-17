مصطفى محمد يدرك التعادل للزمالك أمام بيراميدز

أحرز مصطفى محمد هدف التعادل للزمالك فى مرمى فريق بيراميدز بالدقيقة 74 فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ولاحت فرصة حقيقية للاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 50 وكاد ينفرد بحارس مرمى بيراميدز إلا أن شريف إكرامى حارس المرمى نجح على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وأبعدها من الوع طائرا برأسه بعيدا عن مرماه.

وتعرض الغاني جون أنطوى إلى الإصابة فى الدقيقة 55 بعدما نزل على قدمه من كرة عالية وخضع إلى العلاج واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ركلة حرة ضد أحمد سامي لاعب بيراميدز بعد لمسه الكرة بيده.

وأهدر فى الدقيقة 59 لاعبو بيراميدز فرصة تهديد مرمى الزمالك بعدما شهدت الخطوط الخلفية للفارس الأبيض إرتباكا لولا تصدى محمد ابو جبل حارس المرمى لتسديدة قوية من احد لاعبى الفريق السماوى.

وشهدت الدقيقة 61 لجوء البرتغالى باتشيكو إلى الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بديلا عن أحمد سيد زيزو فيما دفع مدرب بيراميدز باللاعب أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة من أجل تفعيل النواحى الهجومية.

وأحرز أحمد الشيخ هدف فريق بيراميدز فى مرمى محمد ابو جبل فى الدقيقة 66 بعدما تلقى عرضية ساحرة من عبدالله السعيد وأسكنها فى شباك حارس الزمالك وأهدر حميد أحداد فرصة مؤكدة لإدراك التعادل فى الدقيقة 70 بعدما سدد كرة قوية تصطدم فى شباك حارس بيراميدز من الخارج.

وفى الدقيقة 72 دفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد أوناجم بديلا عن حميد أحداد وأحرز فى الدقيقة 74 مصطفى محمد هدف التعادل من تمريرة ساحرة لمحمد أوناجم.