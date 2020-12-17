مدحت شلبي عن احتفال أحمد الشيخ بهدفه أمام الزمالك: بيحسبن على مين

قال الإعلامي مدحت شلبي معلقًا على احتفال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بهدفه في شباك الزمالك "الشيخ رافع إيده للسما وبيدعي وبيحسبن مش عارف بيحسبن على مين".

أحرز أحمد الشيخ هدف فريق بيراميدز فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 66 فى المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ولاحت فرصة حقيقية للاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 50 وكاد ينفرد بحارس مرمى بيراميدز إلا أن شريف إكرامى حارس المرمى نجح على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وأبعدها من الوع طائرا برأسه بعيدا عن مرماه.

وتعرض الغاني جون أنطوى إلى الإصابة فى الدقيقة 55 بعدما نزل على قدمه من كرة عالية وخضع إلى العلاج واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ركلة حرة ضد أحمد سامي لاعب بيراميدز بعد لمسه الكرة بيده.

وأهدر فى الدقيقة 59 لاعبو بيراميدز فرصة تهديد مرمى الزمالك بعدما شهدت الخطوط الخلفية للفارس الأبيض إرتباكا لولا تصدى محمد ابو جبل حارس المرمى لتسديدة قوية من احد لاعبى الفريق السماوى.

وشهدت الدقيقة 61 لجوء البرتغالى باتشيكو إلى الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بديلا عن أحمد سيد زيزو فيما دفع مدرب بيراميدز باللاعب أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة من أجل تفعيل النواحى الهجومية.