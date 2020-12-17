الأوليمبية تهنئ الجودو بذهبية وفضية اليوم الأول للبطولة الأفريقية

وتأهل اللاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي للمباراة النهائية ، ليكون النهائي مصريا خالصا، واستطاع عبد الموجود الفوز على زميله أحمد على فى النهائى ليحصل الأول على الميدالية الذهبية ، والثانى على الفضية في بطولة إفريقيا رقم 41 للجودو ، وكان محمد عبد الموجود كان قد تأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، وتنص لوائح التأهل لدورة الألعاب الأولمبية على تأهل لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن .

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهنئة للاعبين محمد عبدالموجود وأحمد علي، على هذا المستوى الرائع الذى ظهر به اللاعبان.

كما أعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص تمنياته بالتوفيق لباقي لاعبي المنتخب المصري المشارك فى البطولة ، حيث يلعب غدا في وزن تحت 73 كيلو جراما اللاعب محمد محيي و في وزن تحت 81 كيلو جراما كل من اللاعب محمد علي عبد العال و اللاعب محمد عبد الرحمن.

ويشارك بعد غد في وزن تحت 90 كيلو جراما ، كل من حاتم عبد الآخر و علي حازم ، و في وزن تحت 100 كيلو جرام ، اللاعب رمضان درويش ، و فوق 100 كيلو جرام اللاعب أحمد وحيد .