حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جائزة أفضل مدرب في العالم وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم 2020 " ذا بيست" الذي يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020. يذكر أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة هو الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر THE BEST | يورجن كلوب أفضل مدرب في العالم 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.