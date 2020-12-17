ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز .. فيديو

تعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 4 نقاط فيما يحصد الفريق السماوى نقطة وحيدة.

وتقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريق بيراميدز فيما أدرك مصطفى محمد التعادل.

واتسم الشوط الأول بالمستوى الفنى المتوسط ولم يتم إختبار حارسى الفريقين لإختبارات حقيقة فيما تبدلت الأمور فى الشوط الثاني حيث شهدت انتفاضة بصفوف الفريق السماوى وأحرز أحمد الشيخ هدف التقدم فيما تعادل مصطفى محمد من عرضية محمد أوناجم وأضاع الأخير فرصة التقدم فيما ظهر حميد أحداد أنه خارج الخدمة.

وبدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة ومرر عبدالله السعيد كرة طولية الى ايريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم إحتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا احرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة.

وأرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة العاشرة نجح فى إعادتها إيريك تراورى الى حارس مرمى فريق بيراميدز وأشهر محمد عادل فى الدقيقة 11 البطاقة الصفراء ضد لاعب بيراميدز محمود حمادة بعد عرقلته طارق حامد وفشل جون أنطوى فى الدقيقة 13 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة العرضية داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ضربة مرمى وكاد أشرف بنشرقي يهدد دفاعات بيراميدز بعدما توغل من الجبهة اليمنى ومرر الكرة عرضية ينجح فى إمساكها حارس مرمى المنافس.

واضطر الدولى محمد عادل حكم اللقاء إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط الغاني جون أنطوى فى الدقيقة 17 على الأرض من أجل الخضوع إلى العلاج وسدد المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 23 كرة نجح حارس بيراميدز فى الإمساك بها وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 24 كرة بعدما استغل خطأ مدافع بيراميدز ليتصدى لها حارس المرمى وتتحول إلى ضربة ركنية ومرر أحمد فتحى كرة عرضية فى الدقيقة 28 داخل منطقة الجزاء للزمالك امسك بها بسهولة محمد أبوجبل حارس المرمى.

ولم تفلح محاولات حميد أحداد فى الظهور بشكل جيد خلال مجريات اللقاء ولم يختبر حارس بيراميدز والزمالك على مدار نصف ساعة بأية كرات خطيرة على المرمى واحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة حرة ضد فرجاني ساسي عقب عرقلته عمر جابر فى الدقيقة 37 وإعترض لاعبو الزمالك على عدم إحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 45 بعد سقوط أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء ونجح محمد ابوجبل حارس الزمالك فى إبعاد تسديدة خطيرة فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من لاعب بيراميدز طارق طه.

ولاحت فرصة حقيقية للاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 50 وكاد ينفرد بحارس مرمى بيراميدز إلا أن شريف إكرامى حارس المرمى نجح على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وأبعدها من الوع طائرا برأسه بعيدا عن مرماه وتعرض الغاني جون أنطوى إلى الإصابة فى الدقيقة 55 بعدما نزل على قدمه من كرة عالية وخضع إلى العلاج واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ركلة حرة ضد أحمد سامي لاعب بيراميدز بعد لمسه الكرة بيده.