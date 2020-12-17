في غياب تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

انتهت المباراة التي جمعت استون فيلا ومنافسه بيرنلي بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وشهد التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا تواجد قائد منتخب مصر أحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن، بينما لم يتواجد محمود حسن تريزيجيه في قائمة المباراة بسبب الإصابة.
تشكيل أستون فيلا اليوم:
حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: تارجت، مينجز، هويسا، أحمد المحمدي.
الوسط: ماكجين، جريليش، ناكامبا.
الهجوم: أنور الغازي، ويتكينز، تراوري.
مقاعد البدلاء
ستير، تايلور، جولبرت، إنجلز، هاوس، رامسي، دايفز، هوريهاني.
بهذه النتيجة يحتل فريق استون فيلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة بينما جاء بيرنلى في المركز ال17 برصيد 10 نقاط
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