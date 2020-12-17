سلة الأهلي تسجل ريمونتادا أمام الزمالك بنتيجة 60-52 بدوري المرتبط

انتهت الفترة الثالثة بريمونتادا قوية للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام منافسه الزمالك بنتيجة 60 مقابل 52 في المباراة المقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار المباراة الأولى لدور الـ8 لدوري المرتبط.

وكانت الفترة الأولى انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 21-13 واستمر التقدم في الفترة الثانية لصالح القلعة البيضاء بنتيجة 36-29.

وكان الأهلي دعم صفوفه بخمسة لاعبين، على رأسهم عمرو الجندي وعمر طارق نجمي الجزيرة، وأحمد مهيب من سبورتنج، وأحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأمريكية، ومحمد مصطفى عبدالمجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.

وشهدت الجولة ذاتها أمس الأربعاء، فوز الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 69 - 59، وسبورتنج على مصر للتأمين 62 - 44، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 86 - 73.

وتذاع المباراة بين الاهلي والزمالك حاليا عبر فضائية "أون تايم سبورت 2".

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.