هاني سعيد: هدف تراوري صحيح 100% والحكام عايزين يقتلوا طموحنا..فيديو

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز عن موقفه من الغاء هدف ايريك تراوري لاعب فريقه في شباك الزمالك، في المباراة التي انتهت منذ قليل بالتعادل الايجابي 1-1.

وقال سعيد خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت عقب انتهاء المباراة، إن مقياس استخدام خاصية الـ VAR في مصر غريب، ولا يوجد ما يدعو لقتل طموحنا، نحن فريق نلعب بطريقة جيدة ونرغب في حصد لقب الدوري ولا يوجد ما يمنع سوى سوء الأداء، فاذا قدمنا أداء هزيل فيجب أن نتحمل ولكن قتل الطموح لا نقبله.

وأضاف سعيد أنه، لن يتحدث بعصبية بعد هذا الموقف كما فعل في الموسم الماضي، ولكن الحديث اليوم بهدوء، لماذا تم الغاء هدف تراوري في مرمى الزمالك على الرغم من صحته بنسبة 100%، عقب الغائه تم التعقيب عليه وانا لم التفت ولكن شاهدته بعد المباراة وهو بالفعل صحيح 100%.

وتابع:" حال فريقنا مميز ونملك لاعيبن من بين الأفضل في الدوري ونستحق أن ننجح فيما نقدمه، والبطولات مستقبلنا ولا نرغب في غير ذلك، كنا نعلم زمان أن كرة القدم لها اتجاه معين لا نريد الحديث عنه، ولكن الآن ما نعلمه هو أننا مميزين وسنحقق بطولات، ولكن ليس في ظل وجود خاصية الـ VAR، بهذه الطريقة.