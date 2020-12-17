سون هيونج مين يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020.

وحصد سون الجائزة بهدفه في شباك بيرنلي بالدوري الإنجليزي وتفوق على هدفي لويس سواريز في مرمى مايوركا باللجا وهدف جيورجيان دلا أراسكايتا لاعب فلامنجو في مرمى سيارا بالدوري البرازيلي.

وتوج هدف المجري دانييل زسوري لاعب فريق ديبريسين، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2019، خلال حفل جوائز "ذا بيست"، الذى أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.