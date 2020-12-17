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أحمد جودة - القاهرة - توجت الهولندية سارينا ويجمان تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات 2020 وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة السويسرية زيورخ.

وجاء حصد سارينا ويجمان للجائزة لتتفوق على الثنائي الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسى للسيدات - والفرنسى جان لوك فيسير مدرب ليون.

يُذكر أن الفيفا يقيم حفل إفتراضي لتقديم جوائز الأفضل The best بعد أن كان مقرر إلغائها بسبب إنتشار فيروس كورونا وتم تحديد اليوم الخميس موعداً للحفل بعد التراجع عن قرار الالغاء.