نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي: أقدر حزن الجماهير والفريق يتحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أنه يقدر حزن الجماهير بسبب ضياع الفوز على حساب الإنتاج الحربي، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق، بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وقال ريكاردو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “الفريق يتحسن بصورة ملحوظة، كنا في الطريق لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام المصري، أنا حزين لضياع الفوز وأقدر حزن الجماهير”.

وأضاف “هناك لاعبون غير جاهزين بدنيًا، الفريق يتحسن وسيتطور مع مرور الوقت، سجلنا 3 أهداف واستقبلنا مثلهم، هناك بالطبع بعض الأخطاء نسعى لتصحيحها ولايزال ينقصنا بعض الانسجام”.

وأتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلا “أمامنا مباراة صعبة في الجولة الثالثة أمام الجونة، علينا أن نحقق الفوز، أتمنى أن نتعلم من الأخطاء التي حدثت في لقائي المصري والإنتاج الحربي”.