نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من قائمة مباراة الغد أمام غزل المحلة والتي ستقام على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم تشهد قائمة الأهلي لمباراة الغد وجود طاهر محمد طاهر فيما شهدت القائمة الظهور الأول للثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأحمد ياسر ريان.

وجاء استبعاد طاهر محمد طاهر بسبب إصابته بنزلة برد حيث اكتفى اللاعب بخوض جلسة تأهيل في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد اللاعب مع حصوله على بعض الأدوية للتعافي سريعا من نزلة البرد التي أصيب بها مؤخرًا.