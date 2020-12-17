نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش ذا بيست المقام في العاصمة السويسرية زيورخ التشكيلة المثالية والتي جاءت على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : أليسون بيكر.

• خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، أرنولد ، سيرجيو راموس ، دافيز.

• خط الوسط : دي بروين ، كيميتش ، تياجو ألكانتارا.

• خط الهجوم : ليفاندوفسكي ، ميسي ، رونالدو.

وكانت الجوائز قد شهدت حصول مانويل نوير على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بالإضافة إلى حصول يورجن كلوب على جائزة أفضل مدرب وسون هيونج مين على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.