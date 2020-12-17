نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يجدد عقد نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باير ليفركوزن، اليوم الخميس، عن تمديد عقد كل من موسى ديابي وإدموند تابسوبا لعام واحدة حتى 2025 و2026 على الترتيب.

وانضم ديابي ،الذي يلعب في مركز الجناح، إلى ليفركوزن قادما سان جيرمان في صيف عام 2019، فيما انضم المدافع تابسوبا في يناير (كانون الثاني) الماضي، قادماً من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وقال رودي فولر المدير الرياضي بالنادي عن الثنائي البالغ من العمر 21 عاماً: "إدموند وموسى لاعبان لايمتلكان فقط موهبة عالية وإمكانيات كبيرة، ولكنهما أصبحا لاعبين اساسيين في الفريق في سن صغيرة".

وأضاف: "اللاعبان سوف يتطوران في السنوات المقبلة ويصبحان أفضل وبمرور الوقت سيتحولان إلى عنصرين مهمين في فريقنا في المستقبل".

وذكرت مجلة كيكر أن ليفركوزن اقترب أيضاً من تمديد عقد المهاجم الشاب فلوريان فيرتز، ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2025 أو 2026.

وتواجد فريتز وديابي في مباراة فريقهما الأربعاء، والتي اكتسح فيها كولون 4-0، ليواصل مسيرته في المسابقة بدون أي هزيمة كما أنه يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن حامل اللقب بايرن ميونخ.