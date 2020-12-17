نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوسى برونز تفوز بجائزة أفضل لاعبة بالعالم 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت الإنجليزي لويس برونز جائزة أفضل لاعبه في العالم وذلك للعام الجاري 2020 خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة السويسرية زيورخ.

وجاء تتويج لوسي برونز بالجائزة بعد تفوقها على كلاً من الدنماركية بيرنيل هاريدر لاعب تشيلسي الإنجليزى، والفرنسية ويندى رينارد لاعبة فريق ليون الفرنسى.

يُذكر أن الحفل شهد تتويج كلوب بجائزة أفضل مدرب مع حصول سون هيونج مين على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم وكذلك مانويل نوير على جائزة أفضل حارس.