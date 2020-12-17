نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020 وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة السويسرية زيورخ.

وجاء تفوق ليفا بعد منافسة شرسة مع الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس البرتغالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

ونجح ليفاندوفسكي في حصد خمسة القاب رفقة فريقه وهم الدوري الألماني وكأس ألمانيا بالإضافة إلى السوبر الألماني مع لقب دوري ابطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.