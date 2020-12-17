نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن صعوبة تعاقد الأهلي مع لابا كودجو لاعب نادي العين الاماراتي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "لابا كودجو يتقاضى مبلغ يصل إلى 3 مليون دولار سنويا، وهو الرقم الصعب أن يدفعه أي نادي في مصر خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "لابا كودجو في طريقه لتجديد عقده مع نادي العين، كما أنه عنصر أساسي ضمن تشكيلة الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الغد في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب السلام "الأهلي".