نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد خلف الله لـ «الفجر الرياضي»: مكافأة خاصة لفريق سرس الليان بعد الفوز على النصر 1-0 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان فوزا غاليا على النصر القاهري بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري القسم الثاني.

تصريحات رئيس نادي سرس الليان بعد فوز فريقه على النصر

أعرب المهندس محمد خلف الله رئيس نادي سرس الليان الرياضي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على النصر القاهري بهدف نظيف على ملعب الأخير، بالجولة الرابعة من دوري القسم الثاني.

وكشف رئيس نادي سرس الليان في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي» عن قراره بصرف مكافأة مالية فورية لجميع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الشهير بـ"برازيل المنوفية" عقب الفوز على النصر خارج الأرض.

ووجه خلف الله الشكر للمدرب المخضرم أسامة حجاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان، وجميع الاعبين مطالبهم ببذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة والفوز على القناة في الجولة المقبلة، لمواصلة اعتلاء قمة "مجموعة القاهرة" بدوري القسم الثاني.

وأتم خلف تصريحاته مهديا الفوز لجماهير نادي سرس الليان، معبرًا عن فخره لمؤازرتهم وتشجيعهم الدائم للفريق الذي ساهم في صعود الفريق من دوري القسم الثالث.